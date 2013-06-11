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债券 | 2013年 6月 12日 星期三 06:46 BJT

《美国重要政经日程》--6月12日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1100 - 农业部发布一周全球稻米价格

1430 - 能源资料协会(EIA)发布一周石油库存与产出数据

1600 - 农业部发布月度作物生产与世界农产品供需预测报告

1700 - 财政部标售10年期公债

1800 - 财政部公布5月预算

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张涛; 审校 白云)

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