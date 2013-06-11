《美国重要政经日程》--6月12日

日本个股：东芝向债权银行请求新贷款，以芯片业务股权作抵押-消息
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)
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1100 - 农业部发布一周全球稻米价格
1430 - 能源资料协会(EIA)发布一周石油库存与产出数据
1600 - 农业部发布月度作物生产与世界农产品供需预测报告
1700 - 财政部标售10年期公债
1800 - 财政部公布5月预算
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 张涛; 审校 白云)
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)
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路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。