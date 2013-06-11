全球航运：波罗的海乾散货运价指数连升四日，因大型船舶运费上涨

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透6月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二连续第四日上涨，因大型船舶运费上涨。
波罗的海乾散货运价指数 跳升10点，或1.23%，至825点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 上扬20点或1.47%至1,379点。日均获利增加226美元至5,797美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升11点或1.44%，至777点。日均获利上升87美元至6,179美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。
“(乾散货)运价的转折点将要出现了，但仍有一段距离，”RS Platou Markets的分析师Frode Merkedal称。
“今年年内船舶供应增加出现放缓趋势，中国有可能需要补充铁矿石库存，应该能为今年稍后船舶获利上升创造潜力，尤其是海岬型船舶，”Merkedal补充称。
(完) (编译 白云; 审校 王丽鑫)
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