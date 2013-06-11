全球航运：波罗的海乾散货运价指数连升四日，因大型船舶运费上涨

路透6月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二连续第四日上涨，因大型船舶运费上涨。

波罗的海乾散货运价指数 跳升10点，或1.23%，至825点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上扬20点或1.47%至1,379点。日均获利增加226美元至5,797美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升11点或1.44%，至777点。日均获利上升87美元至6,179美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

“(乾散货)运价的转折点将要出现了，但仍有一段距离，”RS Platou Markets的分析师Frode Merkedal称。

“今年年内船舶供应增加出现放缓趋势，中国有可能需要补充铁矿石库存，应该能为今年稍后船舶获利上升创造潜力，尤其是海岬型船舶，”Merkedal补充称。