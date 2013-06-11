澳新经济指标预测--6月12日-6月19日****

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 6月10日当周 6月12日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲消费者信心指数 6月 -- -7.0% 2100 新西兰央行利率决定 -- 2.50% 6月13日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲就业人数(万人) 5月 减少1 增加5.01 全职就业人数(万人) -- 增加3.45 就业参与率 65.2% 65.3% 失业率 5.6% 5.5% 2245 新西兰食品价格指数 5月 -- +0.2% 6月14日(五) 暂无重要经济数据公布 6月17日当周 6月17日(一) 暂无重要经济数据公布 6月18日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰季度经常账(亿新西兰元) 第一季 赤字5.75 赤字32.60 新西兰年度经常账(亿新西兰元) 截止第一季 赤字100.4 赤字105.0 6月19日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.6% +1.5% (较上年同期) 第一季 +2.5% +3.0% (完)
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)