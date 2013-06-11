欧洲经济指标预测--6月12日-6月19日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 6月10日当周 6月12日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0530 法国非农就业人口 第一季 -- -0.1% 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月终值 +0.4% +0.4% (较上年同期) +1.5% +1.5% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.7% +1.7% 0645 法国经常帐(亿欧元) 4月 -- 赤字29 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 +0.2% -0.1% (较上年同期) +0.9% +0.8% 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.2% +1.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +1.3% +1.3% 0830 英国请领失业金人数(万人) 5月 减少0.5 减少0.73 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 4月 7.8% 7.8% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期) 截至4月的三个月 +0.3% +0.4% 英国平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年同期) +0.7% +0.8% 0900 欧元区工业生产(较前月) 4月 -0.2% +1.0% (较上年同期) -1.2% -1.7% 6月13日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国批发(趸售)物价指数(较前月) 5月 -- -0.2% (较上年同期) -- -0.4% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 5月 -- +0.2% 瑞士生产者/进口物价(较上年同期) -- -0.1% 6月14日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 欧元区就业人口(较上季) 第一季 -- -0.3% (较上年同期) -- -0.8% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 5月终值 +0.1% -0.1% (较上年同期) +1.4% +1.4% * 6月17日当周 6月17日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 4月 -- 顺差6.07 意大利全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差32.37 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 4月 -- 顺差229 0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第一季 -- +1.3% 欧元区薪资(较上年同期) -- +1.4% 6月18日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 -- +0.2% 英国消费者物价指数(CPI)(较上年同期 -- +2.4% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.3% 英国零售物价指数(RPI)(较上年同期) -- +2.9% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- +0.3% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较上年同期 -- +2.9% ) 0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 5月 -- -2.3% 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上年同期) -- -0.10% 英国PPI产出物价(较前月) -- -0.1% 英国PPI产出物价(较上年同期) -- +1.1% 英国PPI核心产出物价(较前月) -- +0.1% 英国PPI核心产出物价(较上年同期) -- +0.8% 0900 德国ZEW经济景气指数 6月 -- 36.4 ZEW现况指数 -- 8.9 6月19日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国央行货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息) 6月 -- 0-9-0 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 6月 -- 正2.2 (完)