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市场报道 | 2013年 6月 12日 星期三 07:25 BJT

****欧洲经济指标预测--6月12日-6月19日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    
    * 6月10日当周
       
 6月12日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0530     法国非农就业人口                                           第一季          --        -0.1%
 0600     德国消费者物价指数(CPI)(较前月)                           5月终值       +0.4%        +0.4%
                              (较上年同期)                                        +1.5%        +1.5%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                                     +0.3%        +0.3%
                                  (较上年同期)                                    +1.7%        +1.7%
 0645     法国经常帐(亿欧元)                                            4月          --       赤字29
 0645     法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                      5月终值       +0.2%        -0.1%
                                  (较上年同期)                                    +0.9%        +0.8%
 0800     意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)                         5月终值       +0.1%        +0.1%
                                (较上年同期)                                      +1.2%        +1.2%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                                    持平         持平
                                    (较上年同期)                                  +1.3%        +1.3%
 0830     英国请领失业金人数(万人)                                      5月     减少0.5     减少0.73
          英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率                       4月        7.8%         7.8%
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期)        截至4月的三个月       +0.3%        +0.4%
          英国平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年同期)                            +0.7%        +0.8%
 0900     欧元区工业生产(较前月)                                        4月       -0.2%        +1.0%
                      (较上年同期)                                                -1.2%        -1.7%
    
 6月13日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0600     德国批发(趸售)物价指数(较前月)                                5月          --        -0.2%
                             (较上年同期)                                            --        -0.4%
 0715     瑞士生产者/进口物价(较前月)                                   5月          --        +0.2%
          瑞士生产者/进口物价(较上年同期)                                            --        -0.1%
    
 6月14日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0900     欧元区就业人口(较上季)                                     第一季          --        -0.3%
                      (较上年同期)                                                   --        -0.8%
 0900     欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月)                    5月终值       +0.1%        -0.1%
                                    (较上年同期)                                  +1.4%        +1.4%
    
    
    * 6月17日当周
        
 6月17日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0800     意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                                  4月          --     顺差6.07
          意大利全球贸易收支(亿欧元)                                                 --    顺差32.37
 0900     欧元区贸易收支(亿欧元)                                        4月          --      顺差229
 0900     欧元区劳工成本(较上年同期)                                 第一季          --        +1.3%
          欧元区薪资(较上年同期)                                                     --        +1.4%
      
 6月18日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0830     英国消费者物价指数(CPI)(较前月)                               5月          --        +0.2%
          英国消费者物价指数(CPI)(较上年同期                                         --        +2.4%
          英国零售物价指数(RPI)(较前月)                                              --        +0.3%
          英国零售物价指数(RPI)(较上年同期)                                          --        +2.9%
          英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                                --        +0.3%
          英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较上年同期                             --        +2.9%
          )                                                                              
 0830     英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)                       5月          --        -2.3%
          英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上年同期)                                --       -0.10%
          英国PPI产出物价(较前月)                                                    --        -0.1%
          英国PPI产出物价(较上年同期)                                                --        +1.1%
          英国PPI核心产出物价(较前月)                                                --        +0.1%
          英国PPI核心产出物价(较上年同期)                                            --        +0.8%
 0900     德国ZEW经济景气指数                                           6月          --         36.4
              ZEW现况指数                                                            --          8.9
        
 6月19日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0830     英国央行货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息)                6月          --        0-9-0
 0900     瑞士ZEW投资者信心指数                                         6月          --        正2.2
    
    (完)

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