美国与加拿大经济指标预测--6月12日-6月19日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： *6月10日当周 6月12日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数 6月7日当周 -- 638.7 美国再融资指数 -- 3,163.5 1800 美国联邦预算(亿美元) 5月 赤字1,100 盈余1,129 6月13日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国进口物价(较前月) 5月 持平 -0.5% 美国出口物价(较前月) 持平 -0.7% 1230 美国零售销售(较前月) 5月 +0.4% +0.1% 美国扣除汽车零售销售(较前月) +0.3% -0.2% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月8日当周 34.5 34.6 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.25 美国续请失业金人数(万人) 6月1日当周 297.5 295.2 1230 加拿大产能利用率 第一季 81.5% 80.7% 1230 加拿大新屋价格指数 4月 +0.1% +0.1% 1400 美国企业库存(较前月) 4月 +0.3% 持平 6月14日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国经常账收支(亿美元) 第一季 赤字1,097 赤字1,104 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 +0.1% -0.7% 美国PPI(较上年同期) +1.4% +0.6% 美国核心PPI(较前月) +0.1% 0.1% 美国核心PPI(较上年同期) +1.7% +1.7% 1230 加拿大制造业销售 4月 +0.3% -0.3% 1315 美国工业生产(较前月) 5月 +0.2% -0.5% 美国制造业产出(较前月) +0.1% -0.4% 美国产能利用率 77.9% 77.8% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 6月初值 84.5 84.5 美国路透/密西根大学消费者现况指数 96.0 98.0 美国路透/密西根大学消费者预期指数 76.0 75.8 1430 美国ECRI一周领先指标 6月7日当周 -- 130.9 *6月17日当周 6月17日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 6月 负0.5 负1.43 1300 美国整体资本净流入(亿美元) 4月 -- 21 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 6月 正45 正44 6月18日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月15日当周 -- -2.7% 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.1% -0.4% 美国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) -- +1.1% 美国扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% 美国扣除食品与能源的核心CPI(较上年同期) -- +1.7% 1230 美国实质所得(较前月) 5月 +0.1% 持平 1230 美国房屋开工年率(万户) 5月 92.4 85.3 美国建筑许可年率(万户) 98.0 100.5 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月15日当周 -- +2.8% 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 5月 -- +0.2% 6月19日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数 6月14日当周 -- -- 美国再融资指数 -- -- 1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 4月 -- +0.3% 1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议 -- 0-0.25% (完)