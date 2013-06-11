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市场报道 | 2013年 6月 12日 星期三 07:41 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--6月12日-6月19日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：             

  *6月10日当周

 6月12日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1100     美国抵押贷款指数                            6月7日当周          --       638.7
          美国再融资指数                                                  --     3,163.5
 1800     美国联邦预算(亿美元)                               5月   赤字1,100   盈余1,129
                                                                              
   
 6月13日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230     美国进口物价(较前月)                               5月        持平       -0.5%
          美国出口物价(较前月)                                          持平       -0.7%
 1230     美国零售销售(较前月)                               5月       +0.4%       +0.1%
          美国扣除汽车零售销售(较前月)                                 +0.3%       -0.2%
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)                6月8日当周        34.5        34.6
          美国初请失业金人数四周均值(万人)                                --       35.25
          美国续请失业金人数(万人)                    6月1日当周       297.5       295.2
 1230     加拿大产能利用率                                第一季       81.5%       80.7%
 1230     加拿大新屋价格指数                                 4月       +0.1%       +0.1%
 1400     美国企业库存(较前月)                               4月       +0.3%        持平
 
       
 6月14日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230     美国经常账收支(亿美元)                          第一季   赤字1,097   赤字1,104
 1230     美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                    5月       +0.1%       -0.7%
          美国PPI(较上年同期)                                          +1.4%       +0.6%
          美国核心PPI(较前月)                                          +0.1%        0.1%
          美国核心PPI(较上年同期)                                      +1.7%       +1.7%
 1230     加拿大制造业销售                                   4月       +0.3%       -0.3%
 1315     美国工业生产(较前月)                               5月       +0.2%       -0.5%
          美国制造业产出(较前月)                                       +0.1%       -0.4%
          美国产能利用率                                               77.9%       77.8%
 1355     美国路透/密西根大学消费者信心指数              6月初值        84.5        84.5
          美国路透/密西根大学消费者现况指数                             96.0        98.0
          美国路透/密西根大学消费者预期指数                             76.0        75.8
 1430     美国ECRI一周领先指标                        6月7日当周          --       130.9
 
      *6月17日当周
    
 6月17日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230     美国纽约联邦储备银行制造业指数                     6月       负0.5      负1.43
 1300     美国整体资本净流入(亿美元)                         4月          --          21
 1400     全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数               6月        正45        正44
        
 6月18日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            6月15日当周          --       -2.7%
 1230     美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                    5月       +0.1%       -0.4%
                                                                              
          美国消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                             --       +1.1%
          美国扣除食品与能源的核心CPI(较前月)                          +0.2%       +0.1%
          美国扣除食品与能源的核心CPI(较上年同期)                         --       +1.7%
 1230     美国实质所得(较前月)                               5月       +0.1%        持平
 1230     美国房屋开工年率(万户)                             5月        92.4        85.3
          美国建筑许可年率(万户)                                        98.0       100.5
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          6月15日当周          --       +2.8%
 1530     美国克利夫兰联邦储备银行CPI                        5月          --       +0.2%
       
 6月19日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1100     美国抵押贷款指数                           6月14日当周          --          --
          美国再融资指数                                                  --          --
 1230     加拿大批发(趸售)贸易(较前月)                       4月          --       +0.3%
                                                                              
 1800     美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议                            --     0-0.25%
     (完)

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