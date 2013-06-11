更新版-印尼央行：意外将隔夜存款利率上调25基点，应对本币贬值压力

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路透雅加达6月11日 - 对卢比近期贬值压力感到不安的印尼央行宣布将隔夜存款利率上调25基点，至4.25%，6月12日起生效。

印尼央行在周二晚间出人意料的宣布此决定时称，此举旨在稳定货币状况，近期卢比持续出现贬值 ，卢比和其它地区资产均受到美国利率上升的冲击，美国利率上升引发对资本外逃的担忧。

“这无疑是为了提高对卢比的信心。我们认为此举方向正确，表明央行在采取先发制人的行动，尤其在燃料价格预计将上涨的情况下，”新加坡华侨银行分析师Gundy Cahyadi称。

印尼政府近几个月在下调燃料价格补贴的问题上花了很多心思，提供燃料价格补贴占用了很多政府预算，并导致经常帐赤字扩大。市场普遍预计印尼将在下个月左右上调燃料价格。

上次印尼央行将隔夜存款利率上调25基点是在去年8月，当时卢比再次承压力。印尼卢比是去年表现最差的新兴亚洲货币。