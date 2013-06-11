更新版-印尼央行：意外将隔夜存款利率上调25基点，应对本币贬值压力

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
(新增细节)
路透雅加达6月11日 - 对卢比近期贬值压力感到不安的印尼央行宣布将隔夜存款利率上调25基点，至4.25%，6月12日起生效。
印尼央行在周二晚间出人意料的宣布此决定时称，此举旨在稳定货币状况，近期卢比持续出现贬值 ，卢比和其它地区资产均受到美国利率上升的冲击，美国利率上升引发对资本外逃的担忧。
“这无疑是为了提高对卢比的信心。我们认为此举方向正确，表明央行在采取先发制人的行动，尤其在燃料价格预计将上涨的情况下，”新加坡华侨银行分析师Gundy Cahyadi称。
印尼政府近几个月在下调燃料价格补贴的问题上花了很多心思，提供燃料价格补贴占用了很多政府预算，并导致经常帐赤字扩大。市场普遍预计印尼将在下个月左右上调燃料价格。
上次印尼央行将隔夜存款利率上调25基点是在去年8月，当时卢比再次承压力。印尼卢比是去年表现最差的新兴亚洲货币。
印尼央行周四将举行议息会议，市场普遍预计该央行将维持指标利率不变。(完) (编译 白云; 审校 王丽鑫)
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