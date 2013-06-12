全球油料作物：2013/14年度全球大豆作物将较上年度增加18%--油世界

路透汉堡6月11日 - 总部位于汉堡的油籽行业分析机构油世界(Oil World)周二称，2013/14年度全球大豆作物将较上年度增加18%至2.84亿吨，美国、巴西和阿根廷的收成料将成长。

“目前的预测是2013/14年度全球大豆的供应将会大幅增加，”油世界表示。其强调，该预测取决于从现在起天候将是正常至有利的情况。

油世界预估，美国2013/14年度大豆收成料为9,200万吨，可望重回全球最大大豆生产国的宝座。2012/13年度时受乾旱影响，收成为8,200万吨。

巴西2013/14年度将是全球第二大大豆生产国，在2014年初作物产量为8,400万吨，2013年时为8,150万吨。

油世界预测，巴西2013/14年度的大豆种植面积料增加90万公顷至2,860万公顷。

油世界估计，全球第三大大豆生产国阿根廷，在2014年初的收成料为5,230万吨，高于2013年初因乾旱而收成较少的4,850万吨。

油世界表示，由于阿根廷的农户不满出口税，且汇率不佳，其大豆种植面积可能持平或减少，但单产可能更高。

分析师预测，全球最大大豆进口国--中国，2013/14年度的作物可能从1,260万吨降至1,190万吨，因其种植面积进一步减少。