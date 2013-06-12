金砖国家：6月11日股汇市收盘纵览

路透6月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月11日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收低18.51点或1.9%，报954.38点。

中国股市：休市。

香港股市：恒指挫跌1.2%至七个月低点，地产等高收益个股逢高卖盘。

中国汇市：休市。

========================================================================================

印度股市：收跌逾1%，创下逾一个半月最低收位，印度卢比跌至纪录低点，浇熄降息希望，持续打击ICICI Bank等银行股。指标BSE指数 跌1.53%或298.07点，报19,143点，为4月18日以来最低收位。NSE指数 跌1.52%或89.20点，报5,788.80点，为4月15日以来首次收在低于200日移动平均线切入位5,791.46点。

印度汇市：疑似央行干预让印度卢比脱离纪录低点，缓解了因印度央行在稍早跌势中没动作而引发的市场忧虑。卢比兑美元 收报58.39/40卢比，稍早曾触及58.98的纪录低点，周一收盘价为58.15/16。

========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,263.660点，上日收在1,300.540点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌2.91%至685.12点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.27%，报32.3940卢布，卢布兑欧元 跌1.11%，至43.1125卢布。

========================================================================================

巴西股市：拉丁美洲股市随全球市场下跌，投资人担心各国央行可能减缓货币刺激措施，这些措施对拉美新兴市场有提振作用。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 收低3.01%至49,769.93点，为2011年10月以来最低。

拉美汇市：拉美货币多数下跌，投资人持续反映美联储可能缩减买债计划的因素。巴西雷亚尔连续第三日下跌，但扳回稍早部分跌幅，雷亚尔兑美元日内下跌约0.3%，今年以来下跌约5%。

========================================================================================

南非股市：大跌，创下近两年来最大单日跌幅，市场担忧主要国家央行将缩减积极刺激措施，引发了全球市场的卖压。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收跌3.37%至35,256.40点，为2011年9月以来最大单日跌幅。综合指数 跌3.21%，至39,621.00点，为2010年5月以来最大单日跌幅。