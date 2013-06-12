金砖国家：6月11日股汇市收盘纵览

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透6月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月11日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收低18.51点或1.9%，报954.38点。
中国股市：休市。
香港股市：恒指挫跌1.2%至七个月低点，地产等高收益个股逢高卖盘。
中国汇市：休市。
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印度股市：收跌逾1%，创下逾一个半月最低收位，印度卢比跌至纪录低点，浇熄降息希望，持续打击ICICI Bank等银行股。指标BSE指数 跌1.53%或298.07点，报19,143点，为4月18日以来最低收位。NSE指数 跌1.52%或89.20点，报5,788.80点，为4月15日以来首次收在低于200日移动平均线切入位5,791.46点。
印度汇市：疑似央行干预让印度卢比脱离纪录低点，缓解了因印度央行在稍早跌势中没动作而引发的市场忧虑。卢比兑美元 收报58.39/40卢比，稍早曾触及58.98的纪录低点，周一收盘价为58.15/16。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,263.660点，上日收在1,300.540点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌2.91%至685.12点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.27%，报32.3940卢布，卢布兑欧元 跌1.11%，至43.1125卢布。
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巴西股市：拉丁美洲股市随全球市场下跌，投资人担心各国央行可能减缓货币刺激措施，这些措施对拉美新兴市场有提振作用。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 收低3.01%至49,769.93点，为2011年10月以来最低。
拉美汇市：拉美货币多数下跌，投资人持续反映美联储可能缩减买债计划的因素。巴西雷亚尔连续第三日下跌，但扳回稍早部分跌幅，雷亚尔兑美元日内下跌约0.3%，今年以来下跌约5%。
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南非股市：大跌，创下近两年来最大单日跌幅，市场担忧主要国家央行将缩减积极刺激措施，引发了全球市场的卖压。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收跌3.37%至35,256.40点，为2011年9月以来最大单日跌幅。综合指数 跌3.21%，至39,621.00点，为2010年5月以来最大单日跌幅。
南非汇市：兰特兑美元因国内制造业数据强劲而从四年低点反弹，但前景仍暗淡。 (完) (编译 王冠中; 审校 徐文焰)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。