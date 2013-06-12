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货币新闻 | 2013年 6月 12日 星期三 08:14 BJT

日本股市：盘初跌破13,000点，尾随全球股市颓势

路透东京6月12日 - 日本股市日经指数周三盘初跌破13,000点，尾随全球股市跌势，投资人对于日本央行未提出新举措来抑制债市波动感到担忧，令日圆大幅上扬。

日经指数 跌2.4%至12,994.08点，延续周二挫跌1.5%至13,317.62点的走势。东证股价指数 跌2.2%至1,077.30点。(完)

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