表格：日本5月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期上涨0.6%

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透东京6月12日 - 日本央行周三公布的数据显示，5月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期上涨0.6%。
路透调查预估中值为同比上涨0.6%，4月时为上升0.1%。
整体最终商品物价较上年同期上涨2.0%。
国内最终商品物价则较上年同期下滑0.4%。
下表为初值数据细目，单位为百分比，括号内数据为分析师预估中值，先前数据可能有所修正：
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5月 4月 3月 5月指数
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年变动率 +0.6 (+0.6) +0.1 -0.5 101.6
月变动率 +0.1 (+0.2) +0.4 +0.1
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参看完整表格,请点选以下网址(here)(完) (编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。