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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 08:13 BJT

表格：日本5月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期上涨0.6%

路透东京6月12日 - 日本央行周三公布的数据显示，5月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期上涨0.6%。

路透调查预估中值为同比上涨0.6%，4月时为上升0.1%。

整体最终商品物价较上年同期上涨2.0%。

国内最终商品物价则较上年同期下滑0.4%。

下表为初值数据细目，单位为百分比，括号内数据为分析师预估中值，先前数据可能有所修正：

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5月 4月 3月 5月指数

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年变动率 +0.6 (+0.6) +0.1 -0.5 101.6

月变动率 +0.1 (+0.2) +0.4 +0.1

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参看完整表格,请点选以下网址(here)(完) (编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)

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