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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 08:22 BJT

新西兰元汇率：贬值如果只能提高成本，将无益于经济--财长

路透惠灵顿6月12日 - 新西兰财长周三表示，新西兰元 下跌如果只是拉高国内成本的话，不会让本国经济受益。

新西兰元过去两个月急速贬值，因市场预期美联储将开始缩减量化宽松措施。

新西兰财长英格利希对国会一委员会表示，本币汇率下跌将提高进口商品和服务价格，如果这是本币贬值带来的唯一效果的话，将无益于本国经济。

新西兰元汇率高企是该国通胀率能保持在低于央行1-3%目标区间下限水准的关键因素之一。(完) (编译 白云; 审校 张涛)

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