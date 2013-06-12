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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 08:31 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--6月12日-6月19日

路透6月12日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特
别说明外均为GMT时间。 
 日期   时间  国家    规模     发行细节
 6/12         美国             10年期公债
 6/12         德国    50亿欧   两年期公债
                      元       
 6/12         意大利           国库券
 6/12         日本             两个月期贴现国库券
 6/12         日本             公债流动性供给标售
 6/13         日本             三个月期贴现国库券
 6/13         英国             2032年到期的债券
 6/13         美国             30年期债券
 6/13         意大利           中长期债券
 6/14         日本             五年期公债
 6/17   1350  法国             国库券(BTF)
                               
 6/18         日本             一年期贴现国库券
 6/18         日本             20年期公债
 6/18         西班牙           6个月及12个月期国库券
 6/19         德国    50亿欧   10年期公债
                      元       
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
      
      
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布尔日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            
    
    

 (编译 王兴亚; 审校 戴素萍)

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