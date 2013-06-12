拉美汇市：多数拉美货币走跌，市场预期美联储或缩减购债规模

路透圣保罗6月11日 - 多数拉美货币周二下跌，因投资者仍预期美联储可能缩减购债措施。

日本央行周二政策会议结束时没有推出更多货币刺激措施，使得投资者担心美国有可能采取类似动作。

美联储措施成为美元流动性的稳定来源，这些美元资金通常流入新兴市场，寻求更高回报。美国经济成长前景改善使得部分资金流回美国境内，带动对刺激措施结束后，美元供应将趋紧的预期。

“随着美国经济前景日趋正面，新兴市场的资本外流是正常的，”B&T Corretora的外汇交易员Marcos Trabbold称。

巴西雷亚尔兑美元 连跌三日，但在巴西央行进行货币互换拍卖后缩减了日内跌幅，终场为下跌约0.3%。雷亚尔兑美元今年迄今下跌了约5%。

“我不确定干预对汇率到底有多大影响，”Renascena Corretora的交易员José Carlos Amado说。“央行也许发现前景在恶化，市场因此需要进行对冲。”

墨西哥披索兑美元 跌0.28%至12.95披索，周二公布的数据显示该国4月工业生产下降1.67%至四个月低点，远逊于路透调查分析师预估的增长0.5%。(完)

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