澳洲数据：6月WESTPAC-MI消费者信心指数反弹，此前连跌两个月

该指数比去年6月高出6.9%，升至102.2，表明态度乐观的消费者人数目前比悲观者略微多些。

“这样看来，5月消费者信心骤降背后的部分因素是暂时的，”Westpac资深经济分析师Matthew Hassan说。“尤其是，联邦预算引发的担忧6月可能略有减轻。”

虽然受访者反映，他们能回想起的经济消息多数偏负面，但调查显示他们对经济前景的评估普遍有所改善。

反映与一年前家庭财务状况作比较的分项指标升幅最大，达8.5%。未来12个月的财务前景指标亦升5.3%，该指标比去年6月大幅上升22.7%，大概是对抵押贷款利率下降的反映。

衡量未来一年经济状况展望的分项指标上升3.8%，反映未来五年经济展望的指标亦上升3.2%。

总体来看，现况分项指数上升了5.5%，预期指数亦上升4.1%。(完)