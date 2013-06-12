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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 08:40 BJT

《汇市简讯》美元/日圆受日本进口商买盘及空头回补带动上扬

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* 美元/日圆亚洲早盘从95.95升至96.31，日本进口商买入

* 空头回补盘亦浮现，但趋势仍然向下，96.50前方卖压沉重

* 小时图上一目均衡转换线趋于下行，目前在96.31，100日移动均值为96.56

* 下档停止单在95.50下方及94.90，上档停止单设在96.60及97.00

* 日经指数下跌2%，汇市投资者希望从股市走势中寻找指引。(完)

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