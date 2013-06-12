版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 08:52 BJT

韩国汇市：韩元兑美元盘初上涨，尾随日圆兑美元的升势

但由于日本央行未提供任何新的宽松举措，令市场大感失望，使得日圆反弹回升，也带动一些韩元空仓的平仓，韩元因此扳回失土。

韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.1%至1,919.33。

6月三年期公债期货 升0.13点至106.18，因有低接买盘。

0025GMT 上日收市价

---------------------------------------------------------

韩元/美元 1,129.7 1,134.0

日圆/韩元 11.7227/260 11.4641/807

韩国公债期货* 106.18 106.05

韩国综合股价指数 1,919.33 1,920.68

---------------------------------------------------------

注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐