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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 09:07 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元短线有卖压，然趋势仍偏向上档

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* 新趋势高点在1.4237，但过去12个小时来有温和卖压

* 5日、10日和20日移动均值随波林格区间上移

* 处于超买的动能指标陷于停滞

* 趋势偏向上档，除非收在10日移动平均1.3764下方

* 自4月初以来已上涨16%，修正走势呼之欲出。(完)

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