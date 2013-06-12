国际油市：美国原油期货跌破95美元，因库存增加且忧心经济刺激力道

台湾新债：裕融企业将发行20亿台币无担保公司债，利率暂定1.07%--文件
路透台北3月31日 - 据路透周五获得的文件显示，台湾大型汽车制造厂裕隆汽车<2201. TW>集团旗下裕融企业将发行20亿台币三年期无担保公司债，以1.07%定价。 中华信评授予裕融长期信用等级为twA。(完) 参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)
布兰特原油期货 周二结算价下跌0.99美元至每桶102.96美元。
美国石油协会(API)周二公布，6月7日止当周原油库存大幅增加900万桶，路透调查分析师预估为减少70万桶，因进口较少。
美国能源资料协会(EIA)周二发布报告称，发展中国家4月的石油需求量首次超过了发达国家，进一步表明亚洲经济快速增长扭转了石油贸易格局并加剧了资源竞争。
EIA周二另称，预期热带风暴对墨西哥湾石油和天然气生产造成的损失将甚于2012年。
日本央行总裁黑田东彦表示，如果未来借款成本再次飙升，央行将会考虑新举措来安定市场。但央行周二未推出新举措，指称债市已经稳定下来。
石油输出国组织(OPEC)预估2013年全年全球石油日需求增幅为78万桶，略低于上个月预估的79万桶。
OPEC指出，由于经济复苏和季节性消费增加，目前到2013年年底前，全球石油需求增速将较上半年快。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透台北3月31日 - 据路透周五获得的文件显示，台湾大型汽车制造厂裕隆汽车<2201. TW>集团旗下裕融企业将发行20亿台币三年期无担保公司债，以1.07%定价。 中华信评授予裕融长期信用等级为twA。(完) 参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。