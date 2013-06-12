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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 09:21 BJT

全球金市：金价连续第二日下跌，市场担忧美联储刺激举措走向

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1376.29 -2.70 -0.20 -17.81

现货银 21.69 0.08 +0.37 -28.37

现货铂金 1464.49 -15.01 -1.01 -4.59

现货钯金 748.72 -0.78 -0.10 8.20

COMEX期金 1376.20 -0.80 -0.06 -17.88 1931

COMEX期银 -- -- -- --

汇率

欧元/美元 1.3313

美元/日圆 96.20

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 孙茉莉; 审校 李春喜)

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