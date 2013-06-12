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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 09:13 BJT

《汇市简讯》澳元/美元走高，受澳洲消费者信心指数提振

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* 澳元走高，受澳洲6月WESTPAC-MI消费者信心指数反弹提振

* 消费者信心指数较5月上扬4.7%，较上年同期上扬约6.9%

* 澳元空头回补持续，数据公布前报0.9455/60，公布后来到0.9494/96

* 亚洲假期(中国、香港、菲律宾、台湾)应会抑制买气

* 6月5日低点0.9511为最近的阻力位，盘中底部在0.9442。(完)

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