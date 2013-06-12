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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 09:54 BJT

金属期市：铜价逼近六周低点，受中国需求放缓及美国刺激政策疑虑打击

中国对铜等主要金属的进口量呈两位数下降。中国是全球最大铜消费国，约占到全球需求量的40%。

上海期交所逢假日休市，周四恢复交易。

股市和大宗商品市场周二受挫，因日本央行未推出新的刺激举措来缓解国内债市的动荡。

标准普尔周一上调美国主权信用评等展望，促使投资者相信美国经济力道足以让美联储开始缩减其购债计划。

供应前景担忧支撑铜价。自由港麦克默伦铜金矿公司 (Freeport McMoRan Copper and Gold Inc)旗下印尼铜矿的生产自上月发生事故以来一直关闭。

印度最大铜冶炼厂正准备恢复运转，但只会维持至7月第二周。(完)

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(编译 王兴亚; 审校 张涛)

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