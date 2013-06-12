金属期市：铜价逼近六周低点，受中国需求放缓及美国刺激政策疑虑打击

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
中国对铜等主要金属的进口量呈两位数下降。中国是全球最大铜消费国，约占到全球需求量的40%。
上海期交所逢假日休市，周四恢复交易。
股市和大宗商品市场周二受挫，因日本央行未推出新的刺激举措来缓解国内债市的动荡。
标准普尔周一上调美国主权信用评等展望，促使投资者相信美国经济力道足以让美联储开始缩减其购债计划。
供应前景担忧支撑铜价。自由港麦克默伦铜金矿公司 (Freeport McMoRan Copper and Gold Inc)旗下印尼铜矿的生产自上月发生事故以来一直关闭。
印度最大铜冶炼厂正准备恢复运转，但只会维持至7月第二周。(完)
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(编译 王兴亚; 审校 张涛)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。