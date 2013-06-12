路透调查：全球新年度棉花库存料较美国政府预估的9,300万包少近10%

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透纽约6月11日 - 根据就九个合作社、交易商和分析师所做的调查显示，2013/14年度全球棉花库存料较美国政府目前预估的9,300万包少将近10%，因产出减少，且来自中国的需求存在不确定性。
调查预估中值显示，8月1日开始的新销售年度结转库存料增加略高于1%，至纪录新高8,560万包(480磅/包)。
这将超过今年创纪录的结转库存8,470万包，主要是因为中国大规模填补库存，预计中国库存将占整体库存的至少半数。
美国政府将在周三公布新的展望报告。
调查显示，产业人士预期，全球产出减少5%至1.15亿包，因农民改种较高价的谷物。美国农业部则预估产出减少1.7%至1.18亿包。
诚然，随着新年度的展开，前景将变得更为清晰，美国农业部的预估可能会进行调整。
对于结转库存的预估值由5,900万包到9,200万包不等，亦反映出中国需求的不确定性。
交易商担心如果中国政府调整收储政策并抑制买进，可能会使进口需求降温。中国收储活动过去三年来协助支撑了棉花需求和价格。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。