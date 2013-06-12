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市场报道 | 2013年 6月 12日 星期三 10:20 BJT

芝加哥期市：小麦期货下跌，美国农业部供需报告料显示供应增加

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合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI

CBOT小麦 694.00 -2.75 -0.39% -0.32% 702.83 47

CBOT玉米 550.25 -0.50 -0.09% -1.48% 555.38 47

CBOT大豆 1541.00 0.50 +0.03% +0.83% 1457.84 65

CBOT稻米　　 $16.12 -$0.02 -0.12% +1.67% $15.43 75

美国原油 $94.92 -$0.46 -0.48% -0.89% $94.77 54

汇率

欧元/美元 $1.331 $0.007 +0.51% +1.67%

美元/澳元 0.947 -0.012 -1.29% -0.75% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 张荻)

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