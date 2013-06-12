芝加哥期市：小麦期货下跌，美国农业部供需报告料显示供应增加

台湾新债：裕融企业将发行20亿台币无担保公司债，利率暂定1.07%--文件
路透台北3月31日 - 据路透周五获得的文件显示，台湾大型汽车制造厂裕隆汽车<2201. TW>集团旗下裕融企业将发行20亿台币三年期无担保公司债，以1.07%定价。 中华信评授予裕融长期信用等级为twA。(完) 参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)
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合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI
CBOT小麦 694.00 -2.75 -0.39% -0.32% 702.83 47
CBOT玉米 550.25 -0.50 -0.09% -1.48% 555.38 47
CBOT大豆 1541.00 0.50 +0.03% +0.83% 1457.84 65
CBOT稻米 $16.12 -$0.02 -0.12% +1.67% $15.43 75
美国原油 $94.92 -$0.46 -0.48% -0.89% $94.77 54
汇率
欧元/美元 $1.331 $0.007 +0.51% +1.67%
美元/澳元 0.947 -0.012 -1.29% -0.75% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 张荻)
路透台北3月31日 - 据路透周五获得的文件显示，台湾大型汽车制造厂裕隆汽车<2201. TW>集团旗下裕融企业将发行20亿台币三年期无担保公司债，以1.07%定价。 中华信评授予裕融长期信用等级为twA。(完) 参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。