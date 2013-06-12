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货币新闻 | 2013年 6月 12日 星期三 10:23 BJT

印尼金融：央行准备在二级市场买入政府公债

路透雅加达6月12日 - 印尼央行周三表示，准备在二级市场买入政府公债。

印尼央行在周二晚间出人意料宣布将隔夜存款利率上调25个基点至4.25%，以应对卢比贬值压力。

印尼央行发言人Difi A. Johansyah对记者表示，“除进行干预外，央行还将在二级市场上买进政府公债。”(完) (编译 王兴亚; 审校 王丽鑫)

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