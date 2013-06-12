基金产业：投资者5月继续赎回大宗商品ETP--贝莱德

路透伦敦6月11日 - 美元走强和通胀预期降低，促使投资者在5月进一步赎回大宗商品上市交易产品(ETPs)，不过赎回速度与4月的创纪录流出规模相比，有所放慢。

贝莱德数据显示，大宗商品ETP上月资金流出63亿美元，4月则是史无前例地流出93亿美元。5月外流规模降低，主因黄金ETPs流出减少，5月流出规模为57亿美元，远低于4月的87亿美元。

贝莱德ETP研究全球主管Dodd Kittsley称，这种趋势还在持续。

“6月的头四个交易日，全球黄金ETPs有3.74亿美元资金外流，”Kittsley说。“但是黄金继续面临阻力，因为投资者的通胀预期在继续下降。”

贝莱德称，5月是黄金ETP资金流出规模超10亿美元的连续第五个月，年初迄今的总流出规模达到239亿美元。全球黄金ETPs总资产萎缩至962亿美元，较2012年底的1,412亿美元减少了32%。

贝莱德认为，造成这种结果的部分原因在于现货金价格疲弱。年内现货金 跌幅高达17%，与2011年9月在每盎司1,900美元略上方触及的纪录高位相比，更是重挫了约27%。

贝莱德还指出，外界愈发认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能会在近期缩减货币宽松措施，而这预示着利率上升。

投资者净赎回多元化商品ETP，5月流出金额约为3.33亿美元，大多是在5月9日前赎回的。

工业金属ETP在5月仅吸引到2,800万美元资金流入，但与4月的流出1.13亿美元相比已有改善。能源ETP流出4,800万美元。

5月底时，贝莱德的数据涵盖了全球926档商品ETP，总资产规模约为1,480亿美元。

以下为截至5月底时全球商品ETP流动情况和资产一览表(单位：100万美元)：

类别 流动情况 资产

多元化 -333 17,894

农业 45 5,465

能源 -48 7,740

工业金属 28 2,306

黄金 -5,727 96,208

白银 -281 12,825

其他贵金属 28 5,151

全体贵金属 -5,980 114,184

全体商品 -6,288 147,589

资料来源: 贝莱德

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