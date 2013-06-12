路透调查：韩国央行本周会议料维持利率不变，且年内或不再行动

金属期市：期铜下滑，但本季度料因供应受阻而续涨
路透墨尔本3月31日 - 伦敦期铜周五下跌，但料连续第二个季度上涨，因铜矿供应受阻，而中国工业生产提升，且投资者买入料将在4月当季推高铜价。
21位受访者被问及如何看待年内剩余时间央行的政策走向时，14位预期年内利率将维持不变，其余七位受访者则认为至少还会有一次降息。
受访者普遍预期企划财政部本月末公布经济预估修正值时，将会上调对今年经济成长率的预估，目前预估为2.3%。
韩国总统朴槿惠在今年2月底上任后不久，政府就下调了今年的经济成长预估，随后还推出多种刺激措施，其中包括一项50亿美元的财政支出新计划。
韩国是亚洲第四大经济体，2012年经济增长率为2.0%，为2008-2009年全球金融危机以来最低，也是90年代末亚洲金融危机以来第二低的增长率。(完) (编译 李爽/梁睿雪; 审校 张涛/白云)
路透墨尔本3月31日 - 伦敦期铜周五下跌，但料连续第二个季度上涨，因铜矿供应受阻，而中国工业生产提升，且投资者买入料将在4月当季推高铜价。
路透台北3月31日 - 据路透周五获得的文件显示，台湾大型汽车制造厂裕隆汽车<2201. TW>集团旗下裕融企业将发行20亿台币三年期无担保公司债，以1.07%定价。 中华信评授予裕融长期信用等级为twA。(完) 参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。