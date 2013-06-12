路透调查：韩国央行本周会议料维持利率不变，且年内或不再行动

21位受访者被问及如何看待年内剩余时间央行的政策走向时，14位预期年内利率将维持不变，其余七位受访者则认为至少还会有一次降息。

受访者普遍预期企划财政部本月末公布经济预估修正值时，将会上调对今年经济成长率的预估，目前预估为2.3%。

韩国总统朴槿惠在今年2月底上任后不久，政府就下调了今年的经济成长预估，随后还推出多种刺激措施，其中包括一项50亿美元的财政支出新计划。