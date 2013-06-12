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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 11:36 BJT

《全球市场》日股挫跌，跟随隔夜全球股市的跌势

大宗商品受到美联储缩减刺激措施前景的冲击较大。

伦敦期铜 上涨0.1%至每吨7,075美元，盘旋在六周低点附近。

美国原油期货 跌0.6%至每桶94.78美元，布兰特原油期货 跌0.4%至每桶102.57美元。

现货金 连续第二日下滑，跌0.1%至每盎司1,377.05美元，投资人持续考量美联储缩减刺激措施的风险。

同样的忧虑是美国公债收益率近日升至逾一年高点的背后原因。(完) (编译 王冠中; 审校 石冠兰)

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