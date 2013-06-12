澳洲经济指标总览--6月12日

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 7月3日 商品及服务收支(亿澳元) 4月 顺差0.28 顺差5.55 出口(较前月) +1% -1% 进口(较前月) -1% +1% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 7月3日 (较前月) 4月 +0.2% -0.4% 就业市场(经季节调整) 6月13日 就业人口(较前月变动,万人) 4月 +5.01 -3.12 全职就业人口(较前月变动,万人) +3.45 -0.41 失业率 5.5% 5.6% 就业参与率 65.3% 65.2% 消费者物价指数(CPI) 7月24日 总体CPI(较前季) 第一季 +0.4% +0.2% (较上年同期) +2.5% +2.2% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.3% +0.6% (较上年同期) +2.2% +2.3% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.6% (较上年同期) +2.6% +2.5% 国际贸易价格指数 8月1日 进口物价(较前季) 第一季 持平 +0.3% 出口物价(较前季) +2.8% -2.4% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 9月3日 经常帐收支 第一季 赤字85.10 赤字147.59 商品与服务贸易收支 顺差3.67 逆差52.11 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 9月4日 (较前季) 第一季 +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.5% +3.1% (完)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。