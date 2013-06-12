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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 12:32 BJT

新加坡经济：分析师下调2013年经济成长和通胀预估--金管局调查

路透调查中值显示，分析师预期2014年通胀率将上升至3.1%。

新加坡作为亚洲主要金融中心，近几年来一直受到经济增长缓慢和相对高的通胀困扰。不过目前的通胀前景已改善，4月消费者物价指数(CPI)较上年仅仅增长了1.5%，为逾三年来最低，因汽车价格下滑和政府减免措施遏制了物价上涨。

金管局调查显示，分析师目前预计今年GDP增长率将在2.3%，低于3月时的预估中值2.8%。

受近几个月美元兑多数亚洲货币涨势影响，分析师目前预期坡元兑美元 年底时的汇率将在1.25，之前调查预期为1.20。

新加坡政府对今年经济增长率的预估为1-3%，意味着今年可能会略好于去年增长1.3%的表现。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 石冠兰)

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