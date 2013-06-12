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货币新闻 | 2013年 6月 12日 星期三 16:38 BJT

表格：英国5月请领失业金人数减少8,600人，降幅超越预期

路透伦敦6月12日 - 英国国家统计局周三公布：

* 5月请领失业金人数减少8,600人(预估为减少5,000人)，为连续第七个月减少；失业率为4.5%

* 截至4月的三个月按国际劳工组织标准计算的失业人口减少5,000人；失业率为7.8%(预估为7.8%)

以下为详细数据:

请领失业金人数 5月 4月 预估

较前月变动 -8,600 -11,800 (-7,300) -5,000

失业率(%) 4.5 4.5 (4.5)

失业人口(百万人) 1.5077 1.5163 (1.521)

按国际劳工组织(ILO)标准计算 :

2月-4月 11月-1月 2012年2-4月 预估

失业人口(百万) 2.511 2.516 2.599

失业率(%) 7.8 7.8 8.1 7.8

三个月变动(千) -5,000 -- -- (完)

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