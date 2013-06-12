表格：英国5月请领失业金人数减少8,600人，降幅超越预期

台湾新债：裕融企业将发行20亿台币无担保公司债，利率暂定1.07%--文件
路透台北3月31日 - 据路透周五获得的文件显示，台湾大型汽车制造厂裕隆汽车<2201. TW>集团旗下裕融企业将发行20亿台币三年期无担保公司债，以1.07%定价。 中华信评授予裕融长期信用等级为twA。(完) 参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)
路透伦敦6月12日 - 英国国家统计局周三公布：
* 5月请领失业金人数减少8,600人(预估为减少5,000人)，为连续第七个月减少；失业率为4.5%
* 截至4月的三个月按国际劳工组织标准计算的失业人口减少5,000人；失业率为7.8%(预估为7.8%)
以下为详细数据:
请领失业金人数 5月 4月 预估
较前月变动 -8,600 -11,800 (-7,300) -5,000
失业率(%) 4.5 4.5 (4.5)
失业人口(百万人) 1.5077 1.5163 (1.521)
按国际劳工组织(ILO)标准计算 :
2月-4月 11月-1月 2012年2-4月 预估
失业人口(百万) 2.511 2.516 2.599
失业率(%) 7.8 7.8 8.1 7.8
三个月变动(千) -5,000 -- -- (完)
路透台北3月31日 - 据路透周五获得的文件显示，台湾大型汽车制造厂裕隆汽车<2201. TW>集团旗下裕融企业将发行20亿台币三年期无担保公司债，以1.07%定价。 中华信评授予裕融长期信用等级为twA。(完) 参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14: