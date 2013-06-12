表格：欧元区4月工业生产较前月上升0.4%，较上年同期下滑0.6%

台湾新债：裕融企业将发行20亿台币无担保公司债，利率暂定1.07%--文件
路透台北3月31日 - 据路透周五获得的文件显示，台湾大型汽车制造厂裕隆汽车<2201. TW>集团旗下裕融企业将发行20亿台币三年期无担保公司债，以1.07%定价。 中华信评授予裕融长期信用等级为twA。(完) 参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)
路透布鲁塞尔6月12日 - 欧盟统计局周三公布，欧元区4月工业生产较前月上升0.4%，较上年同期下滑0.6%；3月修正为分别上升0.9%与下滑1.4%。
以下为详细数据(变动百分比)：
较前月
2012年11月 12月 2013年1月 2月 3月 4月
整体产出 -0.7 0.6 -0.6 0.3 0.9 0.4
半成品 -0.9 0.2 0.0 -0.1 0.2 持平
能源 -0.4 -1.4 0.0 1.7 3.4 -1.5
资本财 0.2 0.9 -1.8 0.9 1.2 2.7
耐用消费品 -1.3 1.8 -1.9 0.7 1.7 -2.7
非耐用消费品 -1.7 2.1 0.0 -1.5 -0.1 0.7
较上年同期
2012年11月 12月 2013年1月 2月 3月 4月
整体产出 -4.0 -2.0 -2.5 -3.2 -1.4 -0.6
半成品 -5.6 -4.8 -4.1 -3.1 -4.1 -2.8
能源 -0.3 -0.3 -1.1 -6.8 8.2 -1.7
资本财 -4.4 -1.7 -3.9 -3.9 -3.0 1.6
耐用消费品 -6.5 -2.7 -7.3 -5.0 -2.0 -6.2
非耐用消费品 -2.4 -0.4 2.0 0.4 -2.2 1.6
较前月变动百分比是经季节调整的数据,而较上年同期变动百分比则是根据工作日调整来计算。(完) (编译 王翔琼; 审校 王洋)
路透台北3月31日 - 据路透周五获得的文件显示，台湾大型汽车制造厂裕隆汽车<2201. TW>集团旗下裕融企业将发行20亿台币三年期无担保公司债，以1.07%定价。 中华信评授予裕融长期信用等级为twA。(完) 参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14: