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货币新闻 | 2013年 6月 12日 星期三 17:13 BJT

表格：欧元区4月工业生产较前月上升0.4%，较上年同期下滑0.6%

路透布鲁塞尔6月12日 - 欧盟统计局周三公布，欧元区4月工业生产较前月上升0.4%，较上年同期下滑0.6%；3月修正为分别上升0.9%与下滑1.4%。

以下为详细数据(变动百分比)：

较前月

2012年11月 12月 2013年1月 2月 3月 4月

整体产出 -0.7 0.6 -0.6 0.3 0.9 0.4

半成品 -0.9 0.2 0.0 -0.1 0.2 持平

能源 -0.4 -1.4 0.0 1.7 3.4 -1.5

资本财 0.2 0.9 -1.8 0.9 1.2 2.7

耐用消费品 -1.3 1.8 -1.9 0.7 1.7 -2.7

非耐用消费品 -1.7 2.1 0.0 -1.5 -0.1 0.7

较上年同期

2012年11月 12月 2013年1月 2月 3月 4月

整体产出 -4.0 -2.0 -2.5 -3.2 -1.4 -0.6

半成品 -5.6 -4.8 -4.1 -3.1 -4.1 -2.8

能源 -0.3 -0.3 -1.1 -6.8 8.2 -1.7

资本财 -4.4 -1.7 -3.9 -3.9 -3.0 1.6

耐用消费品 -6.5 -2.7 -7.3 -5.0 -2.0 -6.2

非耐用消费品 -2.4 -0.4 2.0 0.4 -2.2 1.6

较前月变动百分比是经季节调整的数据,而较上年同期变动百分比则是根据工作日调整来计算。(完) (编译 王翔琼; 审校 王洋)

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