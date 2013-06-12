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货币新闻 | 2013年 6月 12日 星期三 12:50 BJT

印尼央行：将向市场供应大量美元以支撑卢比

路透雅加达6月12日 - 印尼央行周三表示，准备好确保向市场供应大量美元，以支撑走软的卢比。

“我们将大量供应美元来稳定卢比，”印尼央行副总裁Perry Warjiyo对路透说。

稍早，印尼央行称其亦准备在二级市场买入政府公债。周二夜间，印尼央行宣布上调隔夜存款利率(FASBI)，以帮助稳定卢比汇率。 (完) (编译 侯向明; 审校 石冠兰)

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