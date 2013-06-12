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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 12:57 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元走势淡静，明天将出现事件风险

0424 GMT -

* 澳元/新西兰元逾一周来一直胶着于1.1980/00区域，因经济讯号相互矛盾

* 亚洲时段走势震荡，但守在窄幅区间内，明天将迎来重要数据

* 新西兰央行将发布利率决定和声明，预计将维持不变

* 澳洲将公布就业数据

* 后市预计出现盘整，走势将受事件/数据左右

* 浏览技术图表，请点选:(link.reuters.com/mat78t)(完)

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