全球贵金属：印度官员称政府无需进一步限制黄金进口

金属期市：期铜下滑，但本季度料因供应受阻而续涨
路透墨尔本3月31日 - 伦敦期铜周五下跌，但料连续第二个季度上涨，因铜矿供应受阻，而中国工业生产提升，且投资者买入料将在4月当季推高铜价。
路透孟买6月12日 - 印度经济事务部秘书MAYARAM周三称，目前政府无需采取措施控制黄金进口，央行近期举措已使黄金进口大幅放缓。
印度政府最近将黄金进口关税上调至8%，央行也对银行的黄金融资设立限制，以期减慢黄金进口。(完)
(编译 艾茂林; 审校 李爽)
路透墨尔本3月31日 - 伦敦期铜周五下跌，但料连续第二个季度上涨，因铜矿供应受阻，而中国工业生产提升，且投资者买入料将在4月当季推高铜价。
路透台北3月31日 - 据路透周五获得的文件显示，台湾大型汽车制造厂裕隆汽车<2201. TW>集团旗下裕融企业将发行20亿台币三年期无担保公司债，以1.07%定价。 中华信评授予裕融长期信用等级为twA。(完) 参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。