版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 12日 星期三 13:19 BJT

全球贵金属：印度官员称政府无需进一步限制黄金进口

路透孟买6月12日 - 印度经济事务部秘书MAYARAM周三称，目前政府无需采取措施控制黄金进口，央行近期举措已使黄金进口大幅放缓。

印度政府最近将黄金进口关税上调至8%，央行也对银行的黄金融资设立限制，以期减慢黄金进口。(完)

(编译 艾茂林; 审校 李爽)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐