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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 13:18 BJT

国际油市：布兰特原油跌向102美元，因美国原油库存跳增

美国石油协会(API)周二公布的数据显示，美国上周原油库存增加900万桶。

“美国原油库存仍相对较高，远超出过去五年同期的平均水平，”澳新银行商品策略师Natalie Rampono表示。

石油输出国组织(OPEC)和美国能源资料协会(EIA)周二双双下调石油需求预估。

OPEC预估2013年全年全球石油日需求增幅为78万桶，略低于上个月预估的79万桶。但其在月报中指出，由于经济复苏和季节性消费增加，目前到2013年年底前，全球石油需求增速将较上半年快。

EIA也下调了2013年及2014年全球石油日需求量增长预估2万桶。并在报告中称，发展中国家4月的石油需求量首次超过了发达国家。 (完)

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(编译 王兴亚; 审校 戴素萍)

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