版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 13:43 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元走升，市场交投偏淡

0529GMT

* 美元/日圆升0.82%至96.80，欧元/美元跌0.07%至1.3300，澳元/美元跌0.14%至0.9427

* 日本股市日经指数开低，但弹离13,000点

* 日圆以外亚洲货币交投偏淡，但仍有不少卖压

* 澳元/美元试图回升，但随后再次下跌

* 英国和法国就业数据、欧元区工业生产数据即将登场。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中; 审校 杜明霞)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐