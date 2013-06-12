版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 13:44 BJT

标题新闻：印度5月CPI较上年同期成长9.31%，增幅连续第三个月放缓--政府

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐