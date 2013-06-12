表格：德国5月CPI终值为较前月上升0.4%，较上年同期增长1.5%

金属期市：期铜下滑，但本季度料因供应受阻而续涨
路透墨尔本3月31日 - 伦敦期铜周五下跌，但料连续第二个季度上涨，因铜矿供应受阻，而中国工业生产提升，且投资者买入料将在4月当季推高铜价。
路透6月12日 - 德国联邦统计局周三公布数据显示，5月消费者物价指数(CPI)终值为较前月上升0.4%，较上年同期增长1.5%。
德国5月消费者物价调和指数(HICP)终值为较前月上升0.3%，较上年同期升1.6%。
4月CPI为较前月下滑0.5%，较上年同期升1.2%。
详细数据如下:
变动百分比
指数/成分 较前月 较上年同期 指数
整体物价指数 +0.4 +1.5 105.5
食品和饮料 +0.8 +4.7 111.0
烟酒类 持平 +1.0 106.0
服装鞋帽 -0.6 +1.3 106.1
房租,能源和水 持平 +2.0 107.2
家具和其它家计用品 +0.2 +1.2 102.3
保健用品 +0.1 -3.7 99.3
运输 -0.3 -0.2 107.4
通讯 -0.1 -1.4 93.8
娱乐 +3.4 +2.6 101.6
教育 持平 +3.2 96.0
餐饮和外宿 +0.2 +2.3 105.7
其它商品和服务 +0.1 +1.7 104.2 (完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)
路透墨尔本3月31日 - 伦敦期铜周五下跌，但料连续第二个季度上涨，因铜矿供应受阻，而中国工业生产提升，且投资者买入料将在4月当季推高铜价。
路透台北3月31日 - 据路透周五获得的文件显示，台湾大型汽车制造厂裕隆汽车<2201. TW>集团旗下裕融企业将发行20亿台币三年期无担保公司债，以1.07%定价。 中华信评授予裕融长期信用等级为twA。(完) 参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。