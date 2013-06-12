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货币新闻 | 2013年 6月 12日 星期三 14:22 BJT

表格：德国5月CPI终值为较前月上升0.4%，较上年同期增长1.5%

路透6月12日 - 德国联邦统计局周三公布数据显示，5月消费者物价指数(CPI)终值为较前月上升0.4%，较上年同期增长1.5%。

德国5月消费者物价调和指数(HICP)终值为较前月上升0.3%，较上年同期升1.6%。

4月CPI为较前月下滑0.5%，较上年同期升1.2%。

详细数据如下:

变动百分比

指数/成分 较前月 较上年同期 指数

整体物价指数 +0.4 +1.5 105.5

食品和饮料 +0.8 +4.7 111.0

烟酒类 持平 +1.0 106.0

服装鞋帽 -0.6 +1.3 106.1

房租,能源和水 持平 +2.0 107.2

家具和其它家计用品 +0.2 +1.2 102.3

保健用品 +0.1 -3.7 99.3

运输 -0.3 -0.2 107.4

通讯 -0.1 -1.4 93.8

娱乐 +3.4 +2.6 101.6

教育 持平 +3.2 96.0

餐饮和外宿 +0.2 +2.3 105.7

其它商品和服务 +0.1 +1.7 104.2 (完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)

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