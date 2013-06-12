澳新汇市：澳元和新西兰元呈守势，关注新西兰央行会议和澳洲就业数据

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
澳洲5月就业数据将于周四公布，市场预估就业人数将减少1万人，上个月大增5.01万人后回落。
Capurso称，若数据疲弱，澳元可能跌至0.9370美元下方。短线阻力位在0.9498，支撑位为0.9321。该货币对自4月以来已累计下跌13%。
澳元兑日圆 仍然疲弱，尽管今日反弹0.8%至91.21日圆，但周二大幅下滑3%。
澳元兑日圆本月迄今下跌5%，技术面显示会进一步下行。阻力位在94.20，即10日移动均线切入位。若升穿该水准说明将步入盘整期。
欧元兑澳元 周三尾盘徘徊于1.4116澳元，此前一度高见1.4237。短线阻力位为1.4130。
澳元贸易加权指数 跌至72.0，为2011年10月触及70.8以来最低。若跌破该位，则将创下2010年9月以来最低。
新西兰元兑美元 微升至0.7875美元，摆脱近12个月低点0.7761。新西兰元兑日圆 扳回部分跌幅，报76.15，此前触及五个月低点74.82。
支撑位在0.7800附近，大致接近去年6月所及低点，有效跌破该水准则可能跌向0.7500。(完)
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(编译 王冠中/王翔琼; 审校 王兴亚)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。