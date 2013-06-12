澳新汇市：澳元和新西兰元呈守势，关注新西兰央行会议和澳洲就业数据

澳洲5月就业数据将于周四公布，市场预估就业人数将减少1万人，上个月大增5.01万人后回落。

Capurso称，若数据疲弱，澳元可能跌至0.9370美元下方。短线阻力位在0.9498，支撑位为0.9321。该货币对自4月以来已累计下跌13%。

澳元兑日圆 仍然疲弱，尽管今日反弹0.8%至91.21日圆，但周二大幅下滑3%。

澳元兑日圆本月迄今下跌5%，技术面显示会进一步下行。阻力位在94.20，即10日移动均线切入位。若升穿该水准说明将步入盘整期。

欧元兑澳元 周三尾盘徘徊于1.4116澳元，此前一度高见1.4237。短线阻力位为1.4130。

澳元贸易加权指数 跌至72.0，为2011年10月触及70.8以来最低。若跌破该位，则将创下2010年9月以来最低。

新西兰元兑美元 微升至0.7875美元，摆脱近12个月低点0.7761。新西兰元兑日圆 扳回部分跌幅，报76.15，此前触及五个月低点74.82。

支撑位在0.7800附近，大致接近去年6月所及低点，有效跌破该水准则可能跌向0.7500。(完)

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