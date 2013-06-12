版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 14:16 BJT

韩国股市：受外资卖盘打击收低，三星电子和现代汽车等权重股承压

路透首尔6月12日 - 韩国股市周三续跌，终场收低0.56%，外资卖压沉重，三星电子 和现代汽车 等权重股承压。

韩股综合股价指数 收低10.77点，报1,909.91点。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐