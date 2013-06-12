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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 14:18 BJT

日本股市：延续上日跌势收低0.2%，但脱离盘中低点

路透东京6月12日 - 日本股市日经指数 周三下滑0.2%，延续前一日的跌势，昨日日本央行未出台新措施抑制债市波动，令市场感到失望。

日经指数 收跌28.30点至13,289.32点，盘中一度低见12,994.08点。午后该指数削减跌幅，交易员猜测日本央行买入上市交易基金(ETF)以支撑市场。

东证股价指数 下跌0.4%至1,096.54点。(完)

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