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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 06:59 BJT

****主要国家经济指标预测--6月13日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
        
 6月12日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段           预估值        前值
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                         前周            --      卖超11,725
             外资投资日本股票(亿日圆)                                      --       卖超1,911
      
 6月13日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段           预估值         前值
 0130     澳洲就业人数(万人)                            5月               减少1      增加5.01
             全职就业人数(万人)                                            --        增加3.45
             就业参与率                                                   65.2%        65.3%
             失业率                                                        5.6%         5.5%
 --       韩国央行公布利率决定                          6月               2.50%        2.50%  
 0600     德国批发(趸售)物价指数(较前月)                5月                --          -0.2%
                             (较上年同期)                                  --          -0.4%
 0715     瑞士生产者/进口物价(较前月)                   5月                --          +0.2%
                          (较上年同期)                                     --          -0.1%
 1230     美国进口物价(较前月)                          5月               持平         -0.5%
             出口物价(较前月)                                             持平         -0.7%
 1230     美国零售销售(较前月)                          5月              +0.4%         +0.1%
             扣除汽车零售销售(较前月)                                    +0.3%         -0.2%
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)               6月8日当周           34.5          34.6
             初请失业金人数四周均值(万人)                                  --          35.25
             续请失业金人数(万人)                    6月1日当周          297.5         295.2
 1230     加拿大产能利用率                            第一季             81.5%         80.7%
 1230     加拿大新屋价格指数                           4月               +0.1%         +0.1%
 1400     美国企业库存(较前月)                         4月               +0.3%          持平
 2245     新西兰食品价格指数                           5月                --           +0.2%
 
    
  附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 

  
 6月11日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段           现值         预估值
 2350     日本企业物价指数(较前月)                         5月            +0.1%        +0.2%
                       (较上年同期)                                       +0.6%        +0.6%
 2350     日本机械订单(较前月)                             4月            -8.8%        -8.5%
                    (较上年同期)                                          -1.1%        -4.8%
    
 6月12日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段           现值         预估值
 0030     澳洲消费者信心指数                                6月            +4.7%          --
 0300     韩国L货供额(较上年同期)                           4月            +7.6%          --
 0600     德国消费者物价指数(CPI)(较前月)                5月终值           +0.4%        +0.4%
                              (较上年同期)                                 +1.5%        +1.5%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                              +0.3%        +0.3%
                              (较上年同期)                                 +1.6%        +1.7% 
 0645     法国经常帐(亿欧元)                                4月            赤字28         --
 0645     法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)           5月终值           +0.1%        +0.2% 
                             (较上年同期)                                  +0.9%        +0.9%
 0800     意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)              5月终值            持平        +0.1% 
                            (较上年同期)                                   +1.1%        +1.2% 
              消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                              持平          持平
                            (较上年同期)                                   +1.3%        +1.3% 
 0830     英国请领失业金人数(万人)                          5月          减少0.86     减少0.5
          英国按国际劳工组织标准计算失业率         截至4月的三个            7.8%         7.8% 
                                                   月                               
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同  截至4月的三个           +1.3%        +0.3%
          期)                                      月                               
          英国平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年                          +0.9%        +0.7%
          同期)                                                                     
 0900     欧元区工业生产(较前月)                            4月            +0.4%        -0.2%
                      (较上年同期)                                         -0.6%        -1.2%
 1100     美国抵押贷款指数                             6月7日当周          670.7          --
                                                                                    
          美国再融资指数                                                 3,322.3          --
 1800     美国联邦预算(亿美元)                              5月         赤字1,390    赤字1,100 
                                                                                    
 2100     新西兰央行利率决定                                                2.5%          --
    
    (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                               日本与韩国                         
    欧洲                                       澳洲与新西兰                       
    中国                                       台湾                               
 
 已公布经济指标一览
    美国                                       日本                               
    欧洲                                       韩国                               
    中国                                       香港                               
    澳洲                                       台湾                               
 
 (编译 李春喜/蔡美珍 审校 李爽)

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