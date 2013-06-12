主要国家经济指标预测--6月13日****

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 6月12日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超11,725 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,911 6月13日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲就业人数(万人) 5月 减少1 增加5.01 全职就业人数(万人) -- 增加3.45 就业参与率 65.2% 65.3% 失业率 5.6% 5.5% -- 韩国央行公布利率决定 6月 2.50% 2.50% 0600 德国批发(趸售)物价指数(较前月) 5月 -- -0.2% (较上年同期) -- -0.4% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 5月 -- +0.2% (较上年同期) -- -0.1% 1230 美国进口物价(较前月) 5月 持平 -0.5% 出口物价(较前月) 持平 -0.7% 1230 美国零售销售(较前月) 5月 +0.4% +0.1% 扣除汽车零售销售(较前月) +0.3% -0.2% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月8日当周 34.5 34.6 初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.25 续请失业金人数(万人) 6月1日当周 297.5 295.2 1230 加拿大产能利用率 第一季 81.5% 80.7% 1230 加拿大新屋价格指数 4月 +0.1% +0.1% 1400 美国企业库存(较前月) 4月 +0.3% 持平 2245 新西兰食品价格指数 5月 -- +0.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 6月11日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2350 日本企业物价指数(较前月) 5月 +0.1% +0.2% (较上年同期) +0.6% +0.6% 2350 日本机械订单(较前月) 4月 -8.8% -8.5% (较上年同期) -1.1% -4.8% 6月12日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲消费者信心指数 6月 +4.7% -- 0300 韩国L货供额(较上年同期) 4月 +7.6% -- 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月终值 +0.4% +0.4% (较上年同期) +1.5% +1.5% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.6% +1.7% 0645 法国经常帐(亿欧元) 4月 赤字28 -- 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 +0.1% +0.2% (较上年同期) +0.9% +0.9% 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月终值 持平 +0.1% (较上年同期) +1.1% +1.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +1.3% +1.3% 0830 英国请领失业金人数(万人) 5月 减少0.86 减少0.5 英国按国际劳工组织标准计算失业率 截至4月的三个 7.8% 7.8% 月 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同 截至4月的三个 +1.3% +0.3% 期) 月 英国平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年 +0.9% +0.7% 同期) 0900 欧元区工业生产(较前月) 4月 +0.4% -0.2% (较上年同期) -0.6% -1.2% 1100 美国抵押贷款指数 6月7日当周 670.7 -- 美国再融资指数 3,322.3 -- 1800 美国联邦预算(亿美元) 5月 赤字1,390 赤字1,100 2100 新西兰央行利率决定 2.5% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 李春喜/蔡美珍 审校 李爽)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。