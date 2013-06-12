东京美债：10年期公债收益率小幅上升，但仍低于14个月高位

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
一美国券商驻东京的交易员表示，有关新兴市场债券多头平仓的传闻，是美债近期大跌的部分原因。
“我认为过去几天...有关新兴市场大量资金流动、新兴市场债券大量平仓的传闻，多少也对(美债)带来一些打击，”他表示。
当风险资产下跌时，避险的美债通常会吸引买家出手，因此这样的情况很少见。
交易员表示，持有低流动性新兴市场债券部位的投资者，可能利用美债市场等流动性较高的市场来对冲其部位，以保护他们免于公债收益率进一步走升的风险。
他表示，“在这种特殊的情况下，初步反应是投资人需要进行对冲。他们需要卖出美债或德债或一些其他流动性较高的产品。”
至于这类对冲资金流动对美债的影响会有多大还有待商榷。
巴黎银行亚洲外汇暨利率策略主管Mirza Baig表示，美债疲弱可能主要是由其他因素所推，如市场对美联储政策及美国经济前景的预期等。
“我不认为对新兴市场的对冲操作大到足以推动美债走弱，”他表示。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。