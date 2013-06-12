东京美债：10年期公债收益率小幅上升，但仍低于14个月高位

一美国券商驻东京的交易员表示，有关新兴市场债券多头平仓的传闻，是美债近期大跌的部分原因。

“我认为过去几天...有关新兴市场大量资金流动、新兴市场债券大量平仓的传闻，多少也对(美债)带来一些打击，”他表示。

当风险资产下跌时，避险的美债通常会吸引买家出手，因此这样的情况很少见。

交易员表示，持有低流动性新兴市场债券部位的投资者，可能利用美债市场等流动性较高的市场来对冲其部位，以保护他们免于公债收益率进一步走升的风险。

他表示，“在这种特殊的情况下，初步反应是投资人需要进行对冲。他们需要卖出美债或德债或一些其他流动性较高的产品。”

至于这类对冲资金流动对美债的影响会有多大还有待商榷。

巴黎银行亚洲外汇暨利率策略主管Mirza Baig表示，美债疲弱可能主要是由其他因素所推，如市场对美联储政策及美国经济前景的预期等。

“我不认为对新兴市场的对冲操作大到足以推动美债走弱，”他表示。(完)

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