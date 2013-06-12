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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 14:46 BJT

澳洲股市：下跌0.7%至五个月低点，金融股拖累大盘

路透悉尼6月12日 - 澳洲股市周三下跌0.7%，收在五个月低点。全球股市下跌，且日本央行昨日会议结束后并未推出新的宽松措施，都打压了投资人气。

金融股跌幅居前，分析师表示，在澳元疲软且债券收益率升高的情况下，金融股遭到投资人抛售。

澳股S&P/ASX 200指数 下跌32.6点至4,724.5点，为1月16日以来最低点。该指数周二上涨0.4%，中止三日连跌颓势。

S&P/ASX 200指数上周下跌3.8%，因受中国成长放缓、美国联邦储备理事会(美联储/FED)恐怕在今年就缩减刺激措施、日本股市波动等因素的影响。该指数与5月15日创下的最新高点5,249.6相比，跌幅已达10%。(完)

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