《全球金融分析》新兴汇市震荡形势，可能让美联储在缩减宽松措施上三思

台湾新债：裕融企业将发行20亿台币无担保公司债，利率暂定1.07%--文件
路透台北3月31日 - 据路透周五获得的文件显示，台湾大型汽车制造厂裕隆汽车<2201. TW>集团旗下裕融企业将发行20亿台币三年期无担保公司债，以1.07%定价。 中华信评授予裕融长期信用等级为twA。(完) 参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)
相关事件的发展关连还存在许多不确定性。由于新兴国家已经不再像1990年代那样实施固定汇率紧盯制度，或许动用外汇储备的速度不会那样快，而是让较具弹性的汇率机制承受冲击，坐享贸易条件改善所带来的竞争力提升。
即将卸任的俄罗斯央行总裁伊格纳季耶夫(Sergei Ignatyev)上周说道，“关键是我们现在几乎是浮动汇率，而且接近自由浮动。”
话虽如此，就像波兰一样，在2008/09年信贷危机高峰时，俄罗斯被迫动用大量外汇储备，规模是整体外汇储备的五分之一到三分之一。
其他人认为，光是许多新兴国家拥有大量外汇储备缓冲的事实，就足以阻止资本外逃。德意志银行研究主管Markus Jaeger指出，中国、韩国及俄罗斯仍有小量的经常帐盈余，而且短期债务不到外汇储备的50%。
此外，美联储或许会觉得，美国经济已经强劲到足以承受公债收益率急升的一些打击，而决定还是缩减宽松措施。
但新兴市场危机是出了名的容易失控，主要是因为投资人担心流动性偏低，无法在合理价位卖出证券资产。这迫使许多人提前退场，先求自保。
如果发生这种情况，爆发恐慌情绪的潜在威胁可能会迫使各国采取应对措施，美联储或最终也会被拖下水。(完) (编译 王冠中/蔡美珍; 审校 高琦/侯向明/石冠兰)
路透台北3月31日 - 据路透周五获得的文件显示，台湾大型汽车制造厂裕隆汽车<2201. TW>集团旗下裕融企业将发行20亿台币三年期无担保公司债，以1.07%定价。 中华信评授予裕融长期信用等级为twA。(完) 参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14: