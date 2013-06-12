《全球金融分析》新兴汇市震荡形势，可能让美联储在缩减宽松措施上三思

相关事件的发展关连还存在许多不确定性。由于新兴国家已经不再像1990年代那样实施固定汇率紧盯制度，或许动用外汇储备的速度不会那样快，而是让较具弹性的汇率机制承受冲击，坐享贸易条件改善所带来的竞争力提升。

即将卸任的俄罗斯央行总裁伊格纳季耶夫(Sergei Ignatyev)上周说道，“关键是我们现在几乎是浮动汇率，而且接近自由浮动。”

话虽如此，就像波兰一样，在2008/09年信贷危机高峰时，俄罗斯被迫动用大量外汇储备，规模是整体外汇储备的五分之一到三分之一。

其他人认为，光是许多新兴国家拥有大量外汇储备缓冲的事实，就足以阻止资本外逃。德意志银行研究主管Markus Jaeger指出，中国、韩国及俄罗斯仍有小量的经常帐盈余，而且短期债务不到外汇储备的50%。

此外，美联储或许会觉得，美国经济已经强劲到足以承受公债收益率急升的一些打击，而决定还是缩减宽松措施。

但新兴市场危机是出了名的容易失控，主要是因为投资人担心流动性偏低，无法在合理价位卖出证券资产。这迫使许多人提前退场，先求自保。