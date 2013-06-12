日本债市：公债价格下滑，此前标售长债买需平平

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 0.125% 五年期公债 0.335% +2.5 0.310% 10年期公债 0.885% +1.5 0.870% 20年期公债 1.695% +1.0 1.685% 30年期公债 1.820% +1.5 1.805% 10年期公债期货 <0#JGB:> 142.33 -0.24 142.57 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪 审校 杜明霞)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。