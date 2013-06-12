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货币新闻 | 2013年 6月 12日 星期三 15:21 BJT

欧洲汇市：英镑贸易加权指数触四个月高位，因英镑兑美元劲扬--英国央行数据

路透伦敦6月12日 - 英镑贸易加权指数周三升至四个月高位，因英镑兑美元逼近四个月高点。

英国央行数据显示，英镑贸易加权指数 涨至81.5，为2月8日以来最高。

英镑兑美元 上涨0.15%至1.5669，接近上周高位1.5685。

近期公布的英国数据表现更加乐观，表明该国第二季经济已经回升，从而降低英国央行采取更多货币宽松举措的机率。此外，0830GMT公布的数据料将显示，5月请领失业金人数进一步减少。(完)

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