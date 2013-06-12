版本:
中国
市场报道 | 2013年 6月 12日 星期三 15:12 BJT

《汇市简讯》英就业数据若表现良好，1.5700处期权障碍面临风险

0643GMT

* 若08:30GMT公布的英国就业数据表现良好，英镑/美元在1.5700处的期权障碍将面临风险

* 4月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率料持平于7.8%，5月请领失业金人数预计减少5千人

* 200日移动均线切入位在1.5700附近，数据公布前料在1.5661和1.5685/90处遇阻

* 1.5661为欧洲盘初高位，1.5685为6月6日高位，1.5690为2月13日高位

* 支撑位于1.5633、1.5618(6月7日高位)和1.5604(美国就业数据公布后高位)

* 英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔在泰晤士报发表温和言论，今日还将发表讲话。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜; 审校 张明钧)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐