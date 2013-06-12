更新版-日本股市：收低0.2%但扳回多数跌幅，力保13,000点关卡

资产规模逾1万亿(兆)美元的GPIF上周称，将增加资产配置中的股票投资，削减日本公债仓位。

法国兴业银行指出，交投最热络的日经指数股票选择权为执行价在14,000点的买权(看涨期权)，这个价位较周三收盘水准高5.3%，6月到期。成交量第二高者为执行价在13,750点的买权，再次之为执行价13,500点的买权。

房地产类股 周三下跌1.7%，跌幅居前。该类股自4月12日触及五年半高点以来，已回落近26%，但今年累计仍有26%的涨幅。房地产类股是政府推动振兴景气的最大受惠者。

尽管近来遭受卖压，但房地产类股估值仍高，汤森路透Datastream数据显示，该类股12个月预期市净率(股价净值比，市账率)2.36倍，高于五年均值1.4及日股当前平均的1.24。

东证股价指数 收低0.4%至1,096.54点，成交量触及一个月低点29.9亿股。

日圆兑美元走强亦使出口股受到打击。