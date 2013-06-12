更新版-日本股市：收低0.2%但扳回多数跌幅，力保13,000点关卡

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
资产规模逾1万亿(兆)美元的GPIF上周称，将增加资产配置中的股票投资，削减日本公债仓位。
法国兴业银行指出，交投最热络的日经指数股票选择权为执行价在14,000点的买权(看涨期权)，这个价位较周三收盘水准高5.3%，6月到期。成交量第二高者为执行价在13,750点的买权，再次之为执行价13,500点的买权。
房地产类股 周三下跌1.7%，跌幅居前。该类股自4月12日触及五年半高点以来，已回落近26%，但今年累计仍有26%的涨幅。房地产类股是政府推动振兴景气的最大受惠者。
尽管近来遭受卖压，但房地产类股估值仍高，汤森路透Datastream数据显示，该类股12个月预期市净率(股价净值比，市账率)2.36倍，高于五年均值1.4及日股当前平均的1.24。
东证股价指数 收低0.4%至1,096.54点，成交量触及一个月低点29.9亿股。
日圆兑美元走强亦使出口股受到打击。
丰田汽车 跌1.8%，马自达 挫低2.4%，铃木汽车 收挫4.3%。(完)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。