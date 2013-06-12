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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 15:46 BJT

全球金市：现货金连续第二天下跌，中国市场逢假期休市令金市缺少支撑

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1375.10 -3.89 -0.28 -17.88

现货银 21.67 0.06 +0.28 -28.43

现货铂金 1483.75 4.25 +0.29 -3.34

现货钯金 750.94 1.44 +0.19 8.52

COMEX期金 1374.60 -2.40 -0.17 -17.97 11427

COMEX期银 -- -- -- --

汇率

欧元/美元 1.3307

美元/日圆 96.57

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 许娜/李春喜)

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